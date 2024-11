Effettuato l’esame autoptico sul corpo del giovane 29enne Eugenio Bisogni Plastina deceduto nel pronto soccorso di Rossano a seguito di una non precisata sintomatologia e verso cui potrà fare chiarezza la relazione che sarà depositata nei prossimi 60 giorni dal consulente della Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari Matteo Antonio Sacco dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Sono stati effettuati dei prelievi e si rimarrà in attesa delle risultanze. Tra le cause del decesso non sarebbe da escludere una sospetta embolia polmonare, da accertare all'esito degli esami istologici. I dubbi da chiarire sono, soprattutto, se vi sia una correlazione tra l'esistenza di un ascesso formato a seguito di una cura odontoiatrica, l’insufficienza respiratoria e il decesso. I consulenti saranno chiamati a fornire informazioni sulla presenza di eventuali condotte colpose o di negligenza attribuibili al personale sanitario. Iscritti sul registro degli indagati: Francesco Fusaro, 59 anni (pronto soccorso di Rossano); Giovanni Putortì, 68 anni (pronto soccorso di Corigliano); Carmela De Vincenti, 59 anni (pronto soccorso di Rossano); Salvatore Spina, 38 anni, (odontoiatra); Domenico Plastina, 37 anni (medico di base).