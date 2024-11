Sospesa l’efficacia dell’ordinanza del sindaco Flavio Stasi che aveva previsto il rientro in presenza per il 25 gennaio

Da domani a Corigliano-Rossano riapriranno le scuole primarie e secondarie di primo grado. Nuova pronunzia del Tar Calabria che ha sospeso in via cautelare l’ordinanza con la quale il sindaco Flavio Stasi aveva stabilito il rientro a scuola per la didattica in presenza per il prossimo lunedì 25 gennaio.

«L’Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Stasi - ha agito e continuerà ad agire senza tentennamenti, sempre spinta da un forte senso di responsabilità e per proteggere la comunità intera, anche quando le decisioni sono difficili: consapevoli del necessario bilanciamento di due fondamentali interessi, quali il diritto alla salute ed il diritto alla istruzione, abbiamo comunque scelto di tutelare la salute in un particolare momento che vede il nostro territorio, fortemente minacciato dalla curva dei contagi altalenante e da un tasso di positivi rispetto ai tamponi doppio rispetto al resto della Calabria e triplo rispetto al resto del Paese».