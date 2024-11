Un 43enne ha violato le prescrizioni della zona aranzione rinforzata restando in strada oltre le 22. L'uomo è stato anche deferito per guida in stato di ebbrezza

Indisciplinato 43enne coriglianese sanzionato per violazioni alle restrizioni Covid. Beccato per ben 4 volte dopo le 22 in giorni diversi. L’uomo, poiché recidivo, dovrà pagare una multa salata, in quanto dalla seconda contestazione in poi l’ammenda raddoppia, in questo caso sale a 800 euro.

Ma come se ciò non bastasse sabato sera, il 43enne è stato nuovamente fermato in auto con altri soggetti in stato di ebbrezza. Per queste ragioni è stato deferito all’autorità giudiziaria e si è proceduto al ritiro della patente. Rischia un anno di carcere. Le operazioni di controllo sono state poste in essere dai carabinieri della compagnia di Corigliano.