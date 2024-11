Pochi giorni fa in fiamme i due furgoni di una ditta che ha in sub-appalto parte dei lavori del nuovo ospedale della Sibaritide, questa notte ignoti hanno fatto irruzione in un’area rurale dove era parcheggiato un escavatore cingolato di proprietà di un’azienda di calcestruzzi di Longobucco e oltre a sottrarre del materiale all’interno di un magazzino hanno appiccato il fuoco al mezzo meccanico che stava effettuando i lavori per la realizzazione della rotatoria proprio nei pressi dell’area in cui sorgerà il nuovo presidio sanitario.

I malviventi hanno rubato anche un’auto del proprietario dell’area agricola. L’episodio si è verificato questa notte, intorno alle 3. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano e una pattuglia dei carabinieri. Prevale la matrice dolosa. I militari hanno avviato le prime indagini e assunto le prime informazioni.