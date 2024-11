Si è trattato per fortuna solo di un falso allarme bomba quello di Corigliano Rossano. Gli artificieri sono intervenuti per la rimozione del trolley posizionato davanti all’ingresso dell’ufficio postale di Corigliano Rossano (area urbana di Rossano) di via Sibari. La borsa è stata fatta brillare, nessun esplosivo. Ore di apprensione, molte famiglie hanno lasciato le abitazioni.

La zona pochi minuti fa è stata liberata ed è ora di nuovo aperta al traffico. Sul posto si sono recati gli uomini del commissariato di pubblica sicurezza, polizia locale e carabinieri.