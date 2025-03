La giovane è stata trovata in possesso di hashish. La scoperta durante un controllo dei militari nei pressi dell’istituto penitenziario

Una ragazza è stata arrestata mentre si trovava nei pressi del carcere di Rossano, dove stava per entrare per un colloquio con un detenuto. La giovane è stata trovata in possesso di circa 20 grammi di hashish, nascosti sulla sua persona.

Il controllo, effettuato dai militari della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, ha avuto luogo nell’ambito di una normale attività di verifica della circolazione stradale. Gli occupanti del veicolo hanno dichiarato di essere diretti in visita a un familiare recluso, ma il loro atteggiamento sospetto e l’evidente nervosismo hanno spinto i militari ad approfondire la perquisizione.

Durante il controllo, sono stati trovati alcuni effetti personali destinati al detenuto, ma l’ulteriore ispezione ha portato alla scoperta della sostanza stupefacente. La successiva perquisizione presso l’abitazione della ragazza ha consentito di rinvenire un’ulteriore modesta quantità della stessa droga.

Visto il contesto e la vicinanza all’istituto di pena, è stata contestata l’aggravante prevista che prevede un inasprimento della pena per chi detiene droga con finalità di cessione nei pressi di luoghi di detenzione. La giovane è stata arrestata e, su disposizione della Procura della Repubblica di Castrovillari, sottoposta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.