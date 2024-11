L'uomo ha chiesto 8mila euro ma la donna si è rifiutata staccando la chiamata e con l'ausilio dalla famiglia ha prodotto l'esposto in caserma

Anziana vittima di malfattori, ma non cade nella trappola a Corigliano-Rossano. Secondo quanto trapela, l’uomo fingendosi maresciallo dei Carabinieri, ha contattato la donna telefonicamente, annunciando una notizia agghiacciante: sua figlia era stata fermata presso la stazione dei Carabinieri per il suo presunto coinvolgimento in un grave incidente stradale.

L'anziana, presa dal terrore, è stata manipolata dall'abile truffatore che, con tono calmo e autoritario, le ha comunicato che la figlia aveva diritto a una sola chiamata e aveva deciso di contattare un avvocato. Chiedendo il numero di cellulare della madre, il falsario ha reso la situazione ancor più surreale, suggerendo che la figlia non avesse fornito il contatto.

Fortunatamente, l'intuito della donna ha iniziato a scalfire il velo dell'inganno quando le sono stati richiesti 8mila euro per la presunta liberazione della figlia. Incapace di procedere senza consultare la famiglia, ha interrotto la chiamata, segnando l'inizio del crollo della truffa. Con il supporto della famiglia e prontamente avvertite le autorità competenti, la donna ha denunciato l'accaduto, testimoniando così il coraggio e la prontezza di azione di fronte a una situazione così angosciante. Questa truffa, purtroppo, non è un caso isolato, e richiama l'attenzione sulla necessità di essere vigili e informati riguardo a tali frodi telefoniche.