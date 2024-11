Nelle ultime ore il maltempo ha procurato danni ma anche paura in un condominio di una delle zone centrali del centro cittadino. Un fulmine, infatti, si è abbattuto su una mansarda al quinto piano di un palazzo di Via Nazionale a Corigliano, causando danni strutturali al tetto dell’edificio e mandando in fumo alcuni elettrodomestici presenti nelle abitazioni e provocando un momentaneo blackout.

Danni anche ad alcune auto in sosta a seguito della caduta di calcinacci dal cornicione. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano con più mezzi, incluso l’autoscala, al fine di mettere in sicurezza l’abitato.

Una donna racconta la tremenda esperienza: la scarica del fulmine, il boato e la tv accesa in quel momento in fumo. Un’altra testimonianza è quella di un anziano che ha vissuto momenti trepidanti: «La gente scappava all’impazzata, poi grazie all’intervento immediato dei vigili del fuoco ci è stato detto di chiuderci in casa, tranquillizzandoci, e di rimanere in attesa della conclusione dell’intervento. E così è stato».

Fortunatamente nessun ferito, ma tanta paura. Attimi di terrore, insomma, poi gradualmente rientrati. L’area interessata è stata transennata al fine di procedere a ripristino dello stato dei luoghi.