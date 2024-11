Aggressione al Pronto Soccorso di Corigliano: un giovane, probabilmente sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ha ferito quattro infermieri e un medico, causando danni significativi all'arredo e ai computer della struttura sanitaria.

Il grave episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, quando il giovane è entrato nel Pronto Soccorso visibilmente agitato. Senza alcun apparente motivo, il giovane ha preso in mano un estintore e ha iniziato a colpire gli arredi della sala d'attesa e delle aree circostanti. Quattro infermieri e un medico sono intervenuti prontamente cercando di placare l'uomo, ma sono stati vittime della sua furia scatenata.

Computer e altre attrezzature del Pronto Soccorso sono stati danneggiati, interrompendo parzialmente il normale funzionamento della struttura sanitaria. In seguito alla situazione di emergenza, è stata trasmessa una comunicazione alla direzione dell'Azienda sanitaria provinciale, chiedendo la sospensione temporanea degli accessi in codice rosso al Pronto Soccorso di Corigliano. Le forze dell'ordine sono intervenute immediatamente per riportare la calma e garantire la sicurezza del personale ospedaliero e dei pazienti. I vertici ospedalieri hanno avviato le procedure per formalizzare la denuncia nei confronti dell'aggressore.