Pusher in attività nella centralissima piazza Salotto dell’area urbana di Corigliano. Ad una pattuglia di carabinieri non è sfuggita la presenza in un gruppetto defilato tra i cui presenti vi era anche un pregiudicato del posto. Alla vista degli uomini dell'Arma il pusher 20enne si è dato subito alla fuga: nasce dunque un inseguimento durante il quale il giovane avrebbe gettato in una fioriera degli involucri. L’inseguimento a piedi riprende e grazie anche alla collaborazione di alcuni cittadini, il militare raggiunge e riesce ad ammanettare il fuggitivo, con non poca difficoltà.

Recuperato l’involucro che era stato gettato dal ragazzo, al cui interno sono state rinvenute diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e tre dosi del tipo hashish, tutte già pronte per la vendita. All’interno del giubbotto il giovane deteneva materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e ben tre cellulari. Tutto sottoposto a sequestro. I componenti della pattuglia invece, sono dovuti ricorrere alle cure del caso per le lesioni riportate. L’indiziato è finito dietro le sbarre dovrà rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.