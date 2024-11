Ancora un decesso per Covid nella tarda serata di ieri a Catanzaro: si tratta di un 81enne di Corigliano Rossano. Tredici i morti in città negli ultimi 30 giorni (52 in totale dall’inizio della pandemia) e 702 i contagiati, 655 dei quali in quarantena obbligatoria, 40 nei reparti e 7 in intensiva.

La fascia anagrafica più colpita è quella tra i 19 e i 50 anni con 313 contagi. Sono 72 gli ultrasettantenni, e 174 quelli che ricadono nella forbice tra i 50 e i 70 anni. Preoccupante anche il dato relativo ai giovani nella fascia 0-18 anni in totale sono 143 i positivi. Corigliano Rossano è in testa alla classifica per contagi e mortalità in tutta la provincia di Cosenza. Ancora ieri in pieno lockdown altri 30 contagi. E la macchina dei tamponi ha da poco ripreso a processare.

Nel frattempo il pronto soccorso del “Nicola Giannettasio” è ancora in stato di allerta, ieri ha accolto ben 12 ricoveri Covid e altri 3 sono rimasti all’esterno nelle ambulanze. Si rimane in attesa della conclusione dei lavori della divisione Covid al quinto piano che occuperà tra i 28 e i 30 posti letto, prossima la consegna dei lavori, ma l’aspetto più importante è e rimane la copertura del personale su cui continua a gravare un pericoloso silenzio.