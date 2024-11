Controlli anti-covid a tappeto a Corigliano-Rossano. Aumentano i posti di blocco da parte delle forze dell’ordine al fine di far rispettare le prescrizioni. Nelle ultime ore i carabinieri della compagnia di Corigliano hanno ispezionato un circolo ricreativo che è rimasto aperto oltre l’orario stabilito dalle disposizioni vigenti in tema di contenimento.

I militari unitamente agli agenti della polizia locale in contrada San Francesco hanno beccato ben sette persone ammassati in un ambiente ristretto mentre giocavano a carte. Sono stati tutti identificati, per lo più dipendenti e liberi professionisti, tra cui persino un medico. Per ciascuno è scattata la multa di 400 euro, mentre per il titolare è stata applicata la pena accessoria della sospensione del circolo in attesa delle decisioni in capo alla Prefettura.