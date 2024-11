Sono stati sorpresi su due diverse vetture sulla strada che conduce a San Nico. I tre adulti sono finiti nel carcere di Castrovillari, l'adolescente nell'Istituto Penale per i Minorenni di Catanzaro

Operazione anti-droga nella tarda serata di ieri. In quattro, tra cui un minore, sono stati beccati a bordo di due distinti mezzi sulla strada che conduce nella popolosa frazione di San Nico: rinvenuti due involucri di cellophane uno per auto, contenenti rispettivamente 946 grammi e 968 grammi di marijuana per un totale di kg 1.914. L’operazione è stata portata a termine dagli uomini del Commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano-Rossano.

Finiscono dietro le sbarre: G.A. di 41 anni, P.F. di 28 anni e P.A.C. di 31 anni, tutti tradotti presso la Casa Circondariale di Castrovillari, mentre il minore su disposizione della Procura dei Minorenni presso il Tribunale di Catanzaro è stato trasferito presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Catanzaro. Dovranno rispondere di detenzione di sostanza stupefacente in concorso ai fini dello spaccio