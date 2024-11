La banda del fuoco non molla. Altra auto in fiamme questa notte nella zona costiera di Fabrizio a Corigliano dove una Land Rover è stata parzialmente travolta da un incendio. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano il cui intervento ha evitato che le fiamme si propagassero per tutto il mezzo. Indagano i carabinieri della locale compagnia. Non è da escludere la matrice dolosa. Destinatario un imprenditore U.M.A., di 48 anni, del posto, operante nel settore dei supermercati.