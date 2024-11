Un furgone in contrada Amica e una fiat 500 in Via Saragat sono andati in fiamme. Nel primo caso è stata rinvenuta una bottiglia di liquido infiammabile nei dintorni

Furgone in fiamme nella notte in contrada Amica nell’area urbana di Rossano. Rinvenuta una bottiglia di liquido infiammabile nei pressi del mezzo, ciò avvalora la tesi della matrice dolosa. L’episodio si è consumato alle 2 di questa notte.



Sul posto si sono portati gli uomini del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano che hanno assunto le prime informazioni. Si lavora al fine di risalire al movente e agli eventuali autori materiali del gesto.

Nel frattempo, anche a Corigliano una Fiat 500 in Via Saragat è finita tra le fiamme. Su quest’episodio non sono state rinvenute tracce sospette che possano far pensare alla matrice dolosa, tuttavia, questa pista non viene esclusa.