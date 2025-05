Le fiamme si sono originate nel pianerottolo, dove erano presenti detriti e materiali di varia natura. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco, che hanno messo in salvo due cagnolini rimasti intrappolati

Nessuna persona è rimasta ferita nell’incendio che si è verificato nella tarda serata di ieri in via San Nilo, nel cuore del centro storico di Rossano. Le fiamme hanno interessato un pianerottolo di uno stabile, dove erano presenti detriti e materiali di varia natura che avrebbero favorito il propagarsi del fuoco. Il portone d’ingresso dell’edificio era chiuso, e questo ha inizialmente ostacolato l’accesso diretto al luogo dell’incendio. Il fumo, intenso e denso, ha cominciato a fuoriuscire da una delle finestre del piano interessato, allertando i residenti e i passanti.

Immediato l’intervento del distaccamento dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e domato le fiamme. Due cagnolini, rimasti intrappolati nel pianerottolo invaso dal fumo, sono stati tratti in salvo dagli operatori.

Sul posto anche un’ambulanza del 118, intervenuta per precauzione, e una pattuglia dei carabinieri che ha avviato i rilievi del caso. Le cause precise dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza un innesco accidentale favorito dai materiali accumulati nell’area comune.

I danni maggiori si sono registrati nel vano scala, colpito dal calore e dal fumo sprigionato. Gli ambienti risultano anneriti e sarà necessario un intervento di bonifica e pulizia. Non sono stati segnalati danni strutturali all’edificio, né è stato disposto l’evacuazione degli appartamenti.

L’incendio è stato contenuto in tempi brevi, evitando il coinvolgimento di altre zone dello stabile. La situazione è rientrata poco dopo l’intervento, e l’area è stata messa in sicurezza.