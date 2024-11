Scontro tra due auto, una Lancia Y e una opel corsa, in serata lungo la statale 106 jonica all’altezza di contrada Santa Lucia nel territorio coriglianese. Uno dei due mezzi è finito in un canalone. Due i feriti trasferiti d’urgenza presso il locale pronto soccorso dell’ospedale spoke di Corigliano-Rossano. Non sono in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione lo scontro sarebbe stato frontale. Momenti di paura si sono vissuti per il fatto che uno dei mezzi ha impattato con una condotta del gas-metano. Per queste ragioni è intervenuto anche il personale di Italgas. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano, i carabinieri e la polizia.