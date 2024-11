L'infrastruttura è stata un simbolo di incompiutezza e spreco di denaro pubblico. Dopo lunghe attese e ostacoli, sono state superare le complessità burocratiche e tecniche per avviare questo importante intervento

Questa mattina sono partiti i lavori di demolizione del viadotto mai completato di Insiti, un simbolo di incompiutezza e spreco di denaro pubblico. Dopo lunghe attese e ostacoli, sono state superare le complessità burocratiche e tecniche per avviare questo importante intervento.

Il sindaco Flavio Stasi ha dichiarato: «Dopo tanti anni siamo riusciti a sbloccare l’iter amministrativo e tecnico piuttosto complesso. Nei giorni scorsi è stato approvato e validato il progetto esecutivo dell'intervento di riqualificazione della Sp. 195, i cui lavori sono stati già affidati mesi fa. E questa mattina sono iniziati i lavori di demolizione».

Il viadotto di Insiti è stato un progetto mai completato, con molte responsabilità che risalgono al passato. Tuttavia, l'amministrazione attuale si è impegnata a portare avanti la progettazione del nuovo viadotto e ad eliminare gli ostacoli che hanno impedito il suo completamento. Il nuovo viadotto sarà parte di un progetto più ampio, che include la realizzazione di rotatorie di accesso al nuovo ospedale della Sibaritide. Questa fase di demolizione segna l'inizio di una nuova era per la Sp. 195 e per la zona di Insiti. È un passo avanti significativo verso la realizzazione di infrastrutture più sicure e funzionali per la comunità locale