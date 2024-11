Irruzione in una villa nella zona residenziale di Corigliano-Rossano in zona centrale e in pieno giorno: agiscono in cinque, due da palo mentre gli altri tre tentano il colpo.

Riescono ad asportare l’intera cassaforte incassata nel muro della villa della consorte di un avvocato professionista. Momenti di tensione all’uscita. Un confinante si accorge di qualcosa di strano e inizia a urlare richiamando l’attenzione dei residenti. Uno dei malviventi minaccia il vicino che aveva dato l’allarme “Se parli ti ammazzo”.

L’auto, una Mazda risultata rubata, riparte all’impazzata noncurante dei presenti i quali hanno rischiato di essere investiti. Bottino nullo perché in cassaforte non c’era niente. Accento non del posto. Indagano gli uomini del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano.