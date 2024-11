Il grave episodio si è verificato nell'esercizio "Via Walt Disney" con la discussione tra i due cittadini cinesi che ha rischiato di tramutarsi in dramma. Decisivo l'intervento di forze dell'ordine e vigili del fuoco

Momenti di panico questa mattina a Corigliano Rossano a causa di una violenta lite tra due fratelli di origine cinese, che ha rischiato di sfociare in una tragedia. Il grave episodio si è verificato all'interno del ristorante "Via Walt Disney," il cui titolare è uno dei fratelli coinvolti nella disputa. Le circostanze che hanno portato alla lite non sono ancora chiare, ma i testimoni oculari riferiscono momenti di panico quando uno dei fratelli ha afferrato una tanica di benzina e ha tentato di appiccare il fuoco al ristorante.

Il personale del ristorante, spaventato e preoccupato per la propria incolumità, ha prontamente abbandonato il locale in cerca di sicurezza. La situazione ha attirato l'attenzione dei residenti circostanti, che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. Poco dopo la segnalazione, i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano sono giunti sul posto per affrontare la situazione.

I vigili del fuoco di Corigliano Rossano sono stati chiamati per prevenire qualsiasi possibile incendio e garantire la sicurezza dei cittadini. Grazie all'intervento rapido e competente delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, è stato possibile impedire che lo scontro degenerasse e assumesse proporzioni ancor più gravi. Le ragioni alla base della lite tra i due fratelli cinesi non sono ancora chiare, e le indagini sono attualmente in corso da parte delle autorità competenti.