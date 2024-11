L'uomo non è nuovo a questo tipo di reato, in passato era già stato destinatario di una misura di divieto di avvicinamento

Non accetta l’interruzione della relazione sentimentale: da qui l’invio di messaggi minatori, pedinamenti, e continui atti persecutori. Nelle ultime ore gli uomini del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano hanno dato esecuzione alla misura cautelare dei domiciliari su disposizione del Gip del Tribunale di Castrovillari nei confronti di un uomo di 45 anni, di Corigliano.

L’indiziato non è nuovo a questo tipo di reato e per analoghe condotte, sulla stessa presunta vittima, in passato era già stato destinatario di una misura di divieto di avvicinamento. Il contesto giudiziario è in una fase preliminare d’indagine.