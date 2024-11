Un 22enne è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della locale stazione per ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Il ragazzo era a bordo di un'auto con targa prova e, all'alt intimato dai carabinieri, per un normale controllo ha tentato di dileguarsi. Ecco dunque che è subito scattato l’inseguimento, con i militari che dopo due chilometri, lo hanno fermato e sottoposto a perquisizione.

All’interno dell’auto è stata trovata una lunga mazza in plastica di cui il giovane non ha saputo spiegare il possesso. Dai successivi controlli effettuati sul numero di telaio è emerso anche che la vettura era stata rubata quattro mesi addietro a Piacenza. L'auto, inoltre, era priva di copertura assicurativa e il ventiduenne è risultato non in possesso della patente. Oltre a dover pagare una multa di 6.000 euro, il giovane rischia fino a 8 anni di carcere.