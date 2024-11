Ennesimo episodio di un mezzo incendiato a Schiavonea per il quale si ipotizza la matrice dolosa, mentre in più quartieri i residenti combattono l’emergenza bruciando i cassonetti

Ennesima auto in fiamme nella città di Corigliano-Rossano in una traversa del lungomare di Schiavonea: si tratta di una Fiat Doblò colpita dal fuoco dalla parte anteriore per poi estendersi lentamente su tutto il veicolo. Secondo quanto emerge appare probabile la matrice dolosa. La media delle auto incendiato nella terza città della Calabria è impressionante. Non si riesce a fronteggiare il fenomeno.

C'è la necessità di potenziare uomini e mezzi del personale in dotazione alle forze dell’ordine e alla presenza di un presidio di giustizia. Così come il personale del distaccamento dei vigili del fuoco di Corigliano-Rossano impegnato in tutta la vasta area comprensoriale, ivi incluso le zone della Sila Greca.

Notte calda non solo per l’auto in fiamme ma anche per la decisione, in alcuni quartieri della città, di dare vita a incendi di cassonetti carichi di immondizia a causa dell’emergenza in corso. Fumo intenso e diossina alle stelle.