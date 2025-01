Notte di paura a Rossano, dove due distinti incendi hanno mandato in fiamme autovetture in due diversi punti della città, seminando panico tra i residenti.

Il primo rogo si è verificato nel quartiere Gran Sasso, mentre il secondo ha interessato Viale Sant’Angelo, a breve distanza di tempo. Le fiamme, visibili da centinaia di metri, hanno illuminato il cielo notturno, richiamando l’attenzione di numerosi abitanti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati in una corsa contro il tempo per domare le fiamme e impedire che si propagassero ad altre vetture e abitazioni vicine.

I danni materiali, al momento, sembrano ingenti, ma fortunatamente non si segnalano feriti. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per determinare la natura degli incendi. Non è ancora chiaro se si tratti di episodi dolosi o di eventi accidentali. Anche un possibile legame tra i due roghi è al vaglio degli investigatori, che stanno analizzando i rilievi raccolti nelle due zone colpite. Al momento, le autorità mantengono il massimo riserbo sulle indagini in corso. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di telecamere di sorveglianza nella speranza di fare luce su quanto accaduto.