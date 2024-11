Una nuova auto è stata colpita dalle fiamme nel cuore della notte: questa volta è stata presa di mira un’Alfa 147 parcheggiata in via degli Aranci a Schiavonea, nell’area del coriglianese. Ed anche in questo caso propende la matrice dolosa. I destinatari non sono nuovi a ricevere certe attenzioni, la scorsa settimana gli furono incendiate due autovetture.

Si tratta dei componenti di una unica famiglia di origine rumena. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano e una pattuglia dei carabinieri. Le indagini proseguono al fine di risalire agli esecutori materiali e agli eventuali mandanti.