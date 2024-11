Centro storico di Corigliano teatro di un'inquietante rissa tra due persone di origine nigeriana. Lo scontro ha lasciato due persone ferite e ha destato preoccupazione tra i residenti locali.

Le ragioni scatenanti della zuffa rimangono al momento oscure, ma la tensione è esplosa nel quartiere di Sant'Antonio, portando alcuni dei soggetti coinvolti a brandire bottiglie di vetro come armi.

La presenza di armi improvvisate ha ulteriormente accentuato l'allarme. Per porre fine alla situazione, sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale, che hanno rapidamente sedato la rissa e messo in fuga i protagonisti. Al momento, le indagini sono ancora in corso per identificare i responsabili e raccogliere le prime testimonianze.