Rinvenuto in un casolare abbandonato a Fabrizio Grande un arsenale di armi e munizioni pronte per l’uso. L’operazione è stata portata a termine dagli uomini del Reparto operativo dei Carabinieri guidati dal tenente colonnello Raffaele Giovinazzo. Il fascicolo è transitato in Procura a Castrovillari ma non è da escludere che possa essere notiziata anche la procura antimafia di Catanzaro.

Gli investigatori hanno trovato fucili, pistole, mitragliette (skorpion), munizioni. Si tratta di armi tenute in buono stato di conservazione. Alcune di queste erano persino imballate e ben oleate.

Insomma pronte a dare vita a qualche agguato. Massimo è il riserbo su come i militari siano pervenuti al ritrovamento dell’arsenale. Di certo, la zona di Fabrizio, è particolarmente attenzionata dagli 007 jonici.