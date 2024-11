Si è spento all’età di 87 anni, nella residenza privata romana l’onorevole Giuseppe Accroglianò, noto per il ruolo politico svolto intorno agli anni ’80 nella ex Democrazia cristiana e per le cariche assunte nel corso degli anni. Il suo cuore ha cessato di battere questa mattina alle 8 a causa di una malattia. Laureato in scienze politiche con lode era giornalista pubblicista ed editore del C3 International. Ha svolto funzioni importanti presso i ministeri dei Trasporti e dell’Interno, nonché componente del comitato per le regioni meridionali.

Ma è anche stato parlamentare regionale per ben tre legislature: fu eletto nel 1975 con 28mila preferenze alla Regione Calabria. Ha concepito l’Associazione culturale C3 international dei calabresi nel mondo con oltre 75mila iscritti. Nel suo animo politico prevaleva la centralità per il Mezzogiorno. È stato consigliere d’amministrazione e membro della giunta esecutiva della Snam (gruppo Eni) svolgendo un ruolo significativo per la realizzazione del progetto di metanizzazione del Sud. I funerali si terranno sabato prossimo, alle 10, presso la Chiesa di San Giuseppe a Corigliano Rossano (area urbana di Rossano).