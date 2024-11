La denuncia arriva dal Movimento del territorio che evidenzia problemi di carattere igienico-sanitario in alcuni istituti

Topi nelle scuole. Chiesto un immediato intervento dell’amministrazione comunale di Corigliano Rossano e dei competenti uffici dell’Azienda sanitaria provinciale per avviare l'attività di derattizzazione dei locali interessati. La denuncia arriva dal “Movimento del Territorio con Pasqualina Straface” che denuncia un caso di emergenza igienico-sanitaria alla scuola Leonetti di Schiavonea sulla base di alcune segnalazioni pervenute dai genitori e dagli alunni.



Il tutto corredato da filmati video e produzioni fotografiche. «Non è nostra intenzione generare allarmismi, ma- scrivono i referenti del Movimento - non possiamo tacere dinnanzi a situazioni di questa natura, poiché attengono alla salute dei più piccoli nonché dell’intera comunità: la salubrità dei luoghi e la sicurezza igienico-sanitaria possono e devono rappresentare l’abc per ogni città degna di questo nome».