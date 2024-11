Si tratta di tre rumeni sorpresi dai militari dell'Arma con la refurtiva in auto

Tre persone di nazionalità rumena sono state denunciate a piede libero dai carabinieri di Corigliano per il reato di ricettazione in concorso. I militari, notando il gruppetto all’interno di un veicolo con targa straniera e con il volto parzialmente travisato, hanno deciso di operare un controllo all’esito del quale venivano rinvenuti, nel bagagliaio dell’auto, dieci bidoni da 10 e 20 litri colmi di gasolio agricolo per un totale stimato di oltre 220 litri e per un valore di oltre trecento euro. Trovato anche un tubo in gomma utilizzato verosimilmente dai tre per sottrare la nafta manualmente da qualche macchina agricola.

La nafta era stata rubata qualche ora prima

I tre rumeni, due dei quali gravati da precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, venivano condotti in caserma per ulteriori accertamenti. Successive e dettagliate indagini per risalire alla provenienza del gasolio permettevano di scoprire che era stato rubato qualche ora prima in un’azienda di San Giorgio Albanese. Nel corso di un’altra operazione i militari dell’arma hanno deferito a piede libero un pregiudicato, S.P. di 35 anni, destinatario di una misura di sorveglianza speciale e sorpreso invece fuori dalla propria abitazione a parlare tranquillamente con altri pregiudicati.