I finanzieri hanno posto i sigilli a beni del valore di 8 milioni di euro riconducibili agli eredi di Franco Straface, imprenditore deceduto, legato alla ‘locale di Corigliano’. Straface era stato coinvolto nell’operazione Santa Tecla assieme al fratello. Il comune di Corigliano, in cui sindaco era la sorella, fu sciolto per mafia

Corigliano - I finanzieri del Gico del nucleo di polizia tributaria di Catanzaro hanno sequestrato beni per un valore di circa 8 milioni di euro agli eredi di Franco Straface, imprenditore ritenuto vicino alla ‘ndrangheta. Il provvedimento di sequestro è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Cosenza su richiesta del Procuratore della Repubblica distrettuale di Catanzaro Vincenzo Antonio Lombardo.

Tra i beni sequestrati vari immobili, tra cui appartamenti e villette di pregio, terreni, attività commerciali, quote societarie, automezzi e conti correnti bancari e postali. Il sequestro è scaturito nell’ambito dell’operazione Santa Tecla che, nel 2010 aveva coinvolto l’imprenditore poi deceduto e il fratello. La sorella, Pasqualina Straface, era sindaco di Corigliano. Il Comune fu infatti sciolto per infiltrazioni mafiose.

Vari i reati contestati tra i quali associazione mafiosa, usura, estorsione, traffico e spaccio di stupefacenti. Tanti i soggetti coinvolti nell’operazione in tutta Italia. Le indagini attuali, condotte dai finanzieri di Catanzaro, avrebbero dimostrato, in particolare, come alcuni imprenditori, avvalendosi della forza intimidatrice della cosca, diventavano partner "obbligati" nell'esecuzione di vari lavori, edili, di movimento da terra, instaurando di fatto un particolare quanto fraudolento regime di "monopolio" e diventando allo stesso tempo un'importante fonte di guadagno per la cosca stessa, a cui venivano destinati una parte dei proventi realizzati. I finanzieri avrebbero anche dimostrato la pericolosità sociale dei soggetti proposti per il sequestro e aggredito i loro patrimoni in base alla speciale normativa che prevede, tra l'altro, il sequestro patrimoniale anche a carico degli eredi del soggetto principale.