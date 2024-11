Un trentenne pregiudicato è stato posto ai domiciliari, mentre la sorella è stata denunciata a piede libero. Dovranno rispondere di detenzione e spendita di monete false

Un pregiudicato di Corigliano, M.A. di 30 anni, è stato posto ai domiciliari dai carabinieri della locale compagnia per detenzione e spendita di monete false. In particolare, dopo aver perquisito l’auto in uso all’uomo, i militari rinvenivano sotto il parasole, una banconota da 50 euro contraffatta. Un’altra banconota falsa, da 20 euro, è stata trovata nel portafogli della sorella del pregiudicato. La donna è stata denunciata a piede libero.

Tenta di rubare tre bottiglie di liquori

In un’altra operazione i carabinieri della stazione di Trebisacce hanno arrestato un 45enne di Rossano, A.D., con diversi precedenti di polizia e giudiziari per reati contro il patrimonio. Allertati dalla telefonata dei dipendenti di un ipermercato, i militari coglievano l’uomo in flagranza di reato mentre tentava di uscire dall’esercizio commerciale con tre bottiglie di liquore nascoste sotto il cappotto appena sottratte dagli scaffali. Con l’accusa di furto aggravato è stato posto agli arresti domiciliari.