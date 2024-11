Due arresti nel corso di un'operazione condotta dal commissariato di polizia di Rossano

Due persone, Daniele Cervino di 32 anni e D.A. di 22, sono stati arrestati dalla polizia a Corigliano in flagranza di reato, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Cervino è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale e violazione degli obblighi degli arresti domiciliari. Nella medesima operazione gli agenti hanno anche denunciato P.A. di 33 anni e S.G. di 30 anni per concorso nell’attività di spaccio di sostanza stupefacente.

Uno degli arrestati era già ai domiciliari

Nell’ambito di un’attività di controllo del territorio disposta dal commissario capo di Rossano, Giuseppe Massaro, gli agenti hanno notato un via vai di persone dall’abitazione del Cervino, soggetto agli arresti domiciliari sempre per reati connessi al traffico di stupefacenti. A seguito di perquisizione sono state rinvenute nell'appartamento nove dosi di hashish, un bilancino di precisione e altro materiale utile per il confezionamento della sostanza illegale.

Controlli straordinari tra Corigliano e Rossano

Gli agenti del Commissariato di Rossano insieme al personale del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale ha inoltre effettuato controlli straordinari del territorio tra i comuni di Rossano e Corigliano, procedendo alla identificazione di 90 persone ed al controllo di 32 veicoli.