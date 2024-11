Perquisizioni della polizia nella frazione di Schiavonea

Gli agenti del commissariato di Rossano, diretti da Giuseppe Massaro, hanno arrestato a Corigliano Calabro, in flagranza di reato, tre persone: C.M. di 46 anni, G.F. di 24 e T.A.G. di 29, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’attenzione dei poliziotti si è concentrata nella frazione di Schiavonea. Nel corso delle perquisizioni effettuate venivano rinvenuti 18 involucri in cellophane contenenti hashish, per un totale di 35 grammi, un involucro contenente marijuana, un bilancino di precisione, un pezzo di cellophane non ancora utilizzato, un altro pezzo di hashish dell’equivalente di almeno tre e una somma di denaro, provento dell’attività di spaccio. Gli arrestati sono stati condotti nel commissariato di Rossano per le formalità di rito e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.