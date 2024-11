VIDEO | Cresce la preoccupazione del centro della costa ionica catanzarese. Chiuso al pubblico anche il poliambulatorio dell'Asp per la positività di un infermiere

Nuovo focolaio all’interno di una Residenza sanitaria assistenziale calabrese. Accade a Botricello, centro della costa ionica Catanzarese, dove sono risultati positivi al Covid-19 tredici ospiti della struttura e sei dipendenti della Rsa “Sant’Anna”.



Ieri i primi casi tra il personale che hanno spinto la direzione della Rsa ad allargare i controlli alle circa settanta persone che ruotano intorno alla struttura. Gli esiti hanno evidenziato la positività di tredici anziani affetti da disabilità e sei dipendenti tra infermieri e operatori sociosanitari.



Nella cittadina ionica l’ultima comunicazione ufficiale riporta 47 casi positivi su una popolazione di circa cinquemila abitanti, oltre a circa 150 tamponi ancora da processare dopo uno screening tra la popolazione studentesca. Anche per questo, il sindaco Michelangelo Ciurleo ha chiesto all’Azienda sanitaria provinciale di velocizzare i tempi per conoscere gli esiti dei test.



Infine, il poliambulatorio di Botricello dell’Azienda sanitaria provinciale è stato chiuso al pubblico dopo la positività di un infermiere, residente a Crotone. Sono state avviate tutte le iniziative necessarie per la tutela della salute pubblica.