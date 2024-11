Il nuovo contagio è stato accertato dopo un primo giro di tamponi eseguito su 7 soggetti posti in quarantena

Un nuovo caso positivo di Coronavirus si è registrato a Bovalino, nella Locride. Ad annunciarlo in una diretta Facebook è stato il sindaco Vincenzo Maesano. Il nuovo contagio è stato accertato dopo un primo giro di tamponi eseguito sui 7 soggetti posti in quarantena dal primo cittadino, entrati in contatto con il soggetto positivo di Careri. Lo stesso Maesano ha comunicato di aver firmato altre 5 ordinanze di quarantena sul territorio bovalinese.

«Nessun allarmismo – ha rassicurato il sindaco – ma serve maggiore attenzione verso le regole. L’unico modo è la prevenzione. Chi avverte dei sintomi febbrili deve restare a casa e avvertire il proprio medico. Usiamo le mascherine nel rispetto delle normative del Governo. Pensare di tornare indietro e chiuderci in casa è improponibile, ma per evitare questo dobbiamo cercare di rispettare le regole». Poi un passaggio sulla scuola: «Nessun problema negli istituti scolastici».