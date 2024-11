Il primo cittadino Papasso: «La persona si trova in isolamento nella sua abitazione, non è ricoverata»

Aumentano i contagi da Covid-19 in provincia di Cosenza. Anche a Cassano allo Jonio il dato relativo al primo positivo al coronavirus è stato comunicato dal sindaco Gianni Papasso. «Ho il dovere di informarvi, con profondo dispiacere, - scrive in un post pubblicato su facebook - di avere appreso che è stato accertato un caso positivo a Cassano centro. La persona si trova presso la sua abitazione e non è, quindi, ricoverata. Ovviamente, sono già in contatto con il responsabile locale dell'Azienda sanitaria provinciale, che ha già raccomandato alla persona interessata e al suo nucleo famigliare di rimanere a casa e di osservare scrupolosamente le direttive già impartite».





Il primo cittadino poi rassicura: «Senza eccedere in allarmismi, saranno assunte con assoluta responsabilità e fermezza tutte le iniziative che il protocollo a riguardo prevede».