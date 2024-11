Tre nuovi casi di contagio da Covid 19 nella città di Cassano. Si tratta di una donna del posto rientrata da una vacanza in Sardegna e di due cittadini del Bangladesh, sottoposti a tampone a seguito della positività riscontrata su un loro connazionale.

I tre nuovi contagi si vanno ad aggiungere al caso del cittadino del Bangladesh risultato positivo martedì scorso e ricoverato nell'ospedale di Cosenza. È stato il sindaco di Cassano, Gianni Papasso, con un post pubblicato sulla sua pagina facebook a dare la notizia dei casi. «Purtroppo, devo informarvi - ha scritto il primo cittadino - che, a seguito di tampone, è risultata positiva al Covid-19, una nostra concittadina rientrata dalla Sardegna. È stata già posta in quarantena sanitaria obbligatoria, insieme a tutto il suo nucleo familiare. Inoltre, ho avuto comunicazione che dei tredici tamponi praticati ai ragazzi bangladesi, già in quarantena, al momento, due sono risultati positivi. Stiamo seguendo la vicenda, insieme alle strutture sanitarie, con assoluta severità. Sono in Comune e sto monitorando la questione personalmente».