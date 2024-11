Sono iniziati stamane presso l'area mercatale di Castrovillari i primi monitoraggi sulla popolazione, frutto di una collaborazione tra la Croce Rossa Italiana del comitato della città del Pollino, presieduto da Mariagrazia Mainieri, ed il Comune con il preciso intenso di «individuare qual'è la diffusione» del contagio tra i cittadini ed «intervenire tempestivamente a bloccarlo sul nascere». Lo ha specificato il sindaco, Domenico Lo Polito, che ha voluto ringraziare innanzitutto gli operatori della Cri che hanno risposto all'appello lanciato dall'amministrazione comunale ma anche il Siulp, la Gas Pollino ed il comitato dei commercianti New Commercial Generation che hanno «dato l'opportunità di acquistare buona parte dei tamponi» che saranno utilizzati per questa «indagine a tutto campo».

Il resto lo farà il Comune con fondi propri perchè questo è «l'unico sistema - ha aggiunto il sindaco - che ci consente di capire qual'è la diffusione» epidemiologica sul territorio. Le procedure per i test molecolari dell'Asp sono troppi lunghi e tra l'effettuazione, il processamento di un tampone passano almeno quindici giorni che «sono tempi lunghissimi in cui non siamo in grado di intervenire con le misure di sicurezza». Allora si è deciso di predisporre questo servizio che sarà esteso anche «ad altri comuni che lo stanno richiedendo».

Il sindaco Lo Polito si è detto «orgoglioso di essere il primo cittadino di una comunità come la nostra che riesce a mettere in campo un'attività di questo tipo del tutto gratuita grazie al gran cuore dei cittadini castrovillaresi e delle attività che hanno dimostrato quel senso di solidarietà spiccata».