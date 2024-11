La scelta di sospendere le lezioni in via precauzionale in attesa del tampone molecolare che dovrebbe essere effettuato già mercoledì

Un asilo privato di Castrovillari ha deciso di sospendere le attività didattiche da domani fino a data da destinarsi. Una maestra - che ha effettuato un tampone rapido - ha avuto esito positivo ed in attesa di effettuare quello molecolare la direzione della scuola ha deciso, in via precauzionale, di tenere a casa bambini ed insegnanti. Della decisione è stato informato anche il sindaco della città, Domenico Lo Polito, che segue gli sviluppi della vicenda.

Sul versante dei contagi la città di Castrovillari oggi non registra nuovi casi all'esito dei tamponi molecolari effettuati su cittadini con sintomatologia sospetta, ma si segnalano comunicazioni riferite a 4 tamponi rapidi che hanno dato esito positivo. Queste persone saranno sottoposte a tampone molecolare per la verifica. Ma la procedura li considera, al momento, come positività attive e dunque sono state assunte le opportune iniziative di isolamento fiduciario per tutti i contatti avuti.