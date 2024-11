Dagli ultimi screening predisposti dall'ospedale Pugliese Ciaccio non emergono nuove positività tra i medici e gli infermieri del reparto Dialisi. Intanto una risultata positiva nei giorni è stata ricoverata in Malattie infettive

C'è un nuovo paziente positivo al Covid 19 tra i nefropatici che effettuavano il trattamento dialitico nell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Questo l'esito venuto fuori questa notte dai nuovi screening predisposti dai vertici aziendali dopo il primo caso di paziente dializzato risultato positivo domenica al tampone.



Secondo quanto è emerso, si tratta di un nefropatico che effettuava lo stesso turno dialitico con il primo paziente positivo. Tra i campioni sottoposti ad esame nella notte non si registrano nuove positività, invece, tra il personale sanitario in forza al servizio dialisi dell'azienda ospedaliera. Tuttavia, dopo il trasferimento nel reparto di Rianimazione del primo dializzato risultato positivo, ieri anche per un'infermiera è stato necessario il ricovero nel reparto di Malattie Infettive.

Il contagio nel reparto di Nefrologia

Era stata accertata domenica la prima positività al Covid-19 su 1 dei pazienti nefropatici che effettuava il trattamento dialitico nel reparto dell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio.



Prontamente i vertici aziendali per circoscrivere il contagio avevano sottoposto a tampone 30 sanitari tra medici, infermieri e operatori sociosanitari. Nella notte tra lunedì e martedì si è avuto l’esito del test: 1 medico e 5 infermieri sono risultati positivi. Ieri mattina sono stati così disposti ulteriori controlli, sia su altri sanitari che potevano essere entrati in contatto con i primi e anche su tutti i pazienti nefropatici che eseguono il trattamento dialitico all’ospedale Pugliese.



Nel pomeriggio di ieri erano risultati positivi due nefropatici che effettuavano il turno di dialisi assieme al primo e un'infermiera in servizio nel reparto di Nefrologia.

Il bilancio nella provincia di Catanzaro

Complessivamente il numero dei contagiati da Covid-19 nella provincia di Catanzaro sono 17. Di questi, 3 si trovano ricoverati nel reparto di Malattie Infettive, 2 sono stati trasferiti nell'unità di Terapia intensiva e Rianimazione e 12 sono stati sottoposti all'isolamento domiciliare.