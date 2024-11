Il bollettino ufficiale diramato dal Pugliese. Un paziente in arrivo nell'unità di Rianimazione

È di questi minuti l'ultimo bollettino diramato dall'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro che conferma la presenza di due donne e tre uomini nel reparto di Malattie infettive, le cui condizioni non presentano, al momento, una particolare criticità. Si riferisce, altresì, che un altro paziente uomo sta per essere trasferito in Rianimazione (quest'ultimo è tra i due positivi accertati ieri sera nella provincia di Crotone).