Emergenza covid-19, bilancio, sport e programmazione al centro del confronto tra il sindaco di Cetraro, Ermanno Cennamo ed i consiglieri comunali del gruppo “Patto per il Futuro”. Il primo cittadino, nel corso del suo intervento, ha ribadito la necessità di fare fronte comune ed ha anticipato le misure restrittive che metterà in atto con apposita ordinanza. Nel dettaglio, nelle prossime ore sarà firmata una nuova ordinanza che, tra l’altro, prevede sia la chiusura delle piazze principali che del lungomare di Lampetia e del borgo San Marco.

La minoranza consiliare ha proposto la costituzione di un team di supporto al sindaco, organismo già in preparazione dallo stesso. Nel contempo, l’assessore alla protezione civile, Carmine Quercia, ha comunicato che nei prossimi giorni saranno operativi i volontari per il controllo del territorio.

I dati sui contagi

L’incontro è servito anche per fare il punto sul bilancio comunale, sulla programmazione e sul campo sportivo. Al termine del confronto si è convenuto sulla necessità di non abbassare la guardia e di comunicare correttamente le informazioni alla cittadinanza richiedendo tempi celeri al dipartimento prevenzione in merito ai tamponi.

Ad oggi, nel territorio comunale di Cetraro, si registrano 23 casi di positività al Covid-19 e le ordinanze di quarantena sono 168. Resta operativo il Coc per coordinare tutte le operazioni in stretto contatto con le autorità sanitarie.

Scuole chiuse

Considerato che sulla base della ricostruzione dei contatti delle persone positive al Covid-19,è emerso che alcuni soggetti positivi risultano frequentare gli istituti scolastici presenti sul territorio comunale, le scuole resteranno chiuse. Sospese tutte le attività didattiche ed educative per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria fino al 2 novembre. Gli istituti di secondo grado riprenderanno invece il 14 novembre.