Quarto giorno di quarantena, terzo giorno di pernottamento all'interno della casa di riposo Domus Aurea di Chiaravalle Centrale per i tredici dipendenti risultati positivi al Covid 19. Dopo il risultato dei tamponi i sanitari positivi hanno trascorso la notte in isolamento nella chiesa della clinica, in mattinata sono stati trasferiti in un'altra sala.



Da quattro giorni non cambiano gli indumenti mentre il poco personale rimasto e risultato negativo continua a fare i turni per garantire un minimo di assistenza agli anziani.

Anziani trasferiti in ospedale

Cronache di un contagio, in una trincea fatta di sanitari stremati e terrorizzati e di anziani che iniziano a cedere sotto l'avanzata del virus. Cinque quelli che nella serata di ieri sono stati trasferiti nel reparto di Malattie infettive del policlinico universitario di Catanzaro, due invece questa mattina all'ospedale Pugliese. Avevano iniziato a manifestare i primi sintomi febbrili ma all'interno della casa di riposo ne restano altri 41 positivi al momento assistiti dai sanitari non falcidiati dal contagio.

Senza dispositivi di protezione

E si lavora senza dispositivi di protezione tentando di isolare i pochi anziani (16) rimasti immuni al virus e sanificando gli ambienti ma con le armi spuntate da tre giorni di isolamento e dall'impossibilità di effettuare all'approvvigionamenti in autonomia all'esterno.

Pesante il bilancio nella provincia di Catanzaro

Mentre nella provincia di Catanzaro aumenta vertiginosamente il numero dei contagiati. Con i 61 della casa di riposo il dato definitivo sfonda quota cento: 116 precisamente e porta il complessivo dell'area centrale della Calabria a 244 contagiati. Segue la provincia di Crotone con 87 positivi e Vibo Valentia con 41.