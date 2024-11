Chiusi tutti gli istituti comprensivi (infanzia, primaria, e prima media) nel comune di Corigliano-Rossano. Ad annunciarlo è il sindaco della città Flavio Stasi, pochi minuti fa dai social.

Il provvedimento era nell’aria. Non più di qualche giorno fa l’amministratore aveva investito la conferenza dei capigruppo al fine di coinvolgere tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale ed assumere, questo era l’auspicio, una decisione in condivisione. Una intenzione che, tuttavia, non ha trovato riscontro durante l’incontro in sessione telematica.

Il sindaco Stasi ha ritenuto necessario l’avvio della didattica a distanza non tanto perché i dati siano allarmanti quanto per il fatto che si registra un crescendo preoccupante in città. I casi positivi al Covid sono in tutto 47. E, come è noto, permane un problema nella tempistica dei tamponi e nella tracciabilità.