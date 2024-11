Una tenda pre-tiage all'esterno dell'ospedale Annunziata di Cosenza è simbolo che l'emergenza coronavirus si combatte anche nel nosocomio bruzio.





14 aprile

Ore 14.30 - Chiuso il Comune di Torano Castello

Chiuso anche il comune di Torano Castello, nel Cosentino. È quanto deciso dalla Regione Calabria che ha emanato apposita ordinanza.

Ore 14.30 - Secondo decesso ad Amantea

C’è una diciannovesima vittima da coronavirus in provincia di Cosenza. Si tratta di una donna, originaria di Amantea, ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell’Annunziata di Cosenza.

Nelle scorse settimane, al Pugliese di Catanzaro, era morto il figlio, un bidello giunto da Bergamo con la chiusura delle scuole. Quella imprudenza era costata cara a lui e ora alla madre.

Ore 10.50 - Contagi nella rsa di Torano

Sarebbero oltre una decina i casi positivi tra gli ospiti della casa di cura di Torano Castello. Altri test sono stati effettuati sui restanti pazienti e sul personale e si attende l'esito. La notizia è stata confermata dall'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza e dal Comune.

Ore 6.40 - Paziente positiva a Villa Torano

Ufficializzato il caso di una paziente positiva al Covid-19 ospite di Villa Torano, Rsa con servizi di riabilitazione extraospedaliera facente capo alla Medical Sport Center. La donna è stata ricoverata a Cosenza.

11 aprile

Ore 7.20 - Nuovi contagi a Cosenza

Da 48 ore in provincia di Cosenza non si registrano nuovi ricoveri da Covid-19. Questo piccolo traguardo lascia intravedere uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. Rispetto all’ultimo bollettino diffuso dall’Asp di Cosenza si registrano quattordici nuovi soggetti positivi dei quali quattro sintomatici e dieci asintomatici. Sono stati tutti posti in quarantena obbligatoria a casa.

10 aprile

Ore 14.30 - Positivo anche un bimbo di 9 anni

Nuovi casi in provincia di Cosenza. Positivo ai test per il coronavirus anche un bimbo di 9 anni. Il piccolo è asintomatico.

9 aprile

Ore 14.30 - Nuovi casi nel Cosentino

Aumentano i contagi nel Savuto. Balzo in avanti dei casi a Marzi mentre si registra un secondo ricovero a Carpanzano, dopo quello del sindaco Pino Vigliaturo. Sulla via della guarigione invece, gli undici carabinieri della compagnia di Rogliano risultati positivi.

5 aprile

Ore 19.00 - Il punto a Cosenza

Sono più che raddoppiati rispetto all’ultimo bollettino, i casi positivi nel comune di Oriolo passati da sei a quindici. Tutti i casi nella provincia di Cosenza ad oggi, comune per comune.

Ore 17.00 - Altra vittima a Rogliano

Ha cessato di battere al centro Covid del Santa Barbara di Rogliano il cuore di un uomo, G.F. di 81 anni. Si tratta della sedicesima vittima da complicanze per coronavirus della provincia di Cosenza. Anche lui ha contratto l’infezione nella casa di riposo Santa Maria di Bocchigliero.

Ore 11.00 - A Cosenza paziente guariti con il farmaco anti-artrite

Salgono a sei i pazienti dell’Annunziata guariti dal coronavirus. Torna a casa un altro paziente, G.P. 44 anni di Cosenza. È stato dimesso a seguito di guarigione clinica e virologica (doppio tampone negativo a

distanza di 24 h).

Nei 19 giorni di cura, oltre alla somministrazione farmacologica standard, il paziente è stato trattato con il Tocilizumab nella formulazione sottocutanea, secondo un protocollo autogestito, messo a punto dal dr Mastroianni e sottoposto al parere del Comitato Etico Regionale.

Ore 9.40 - Nuovo decesso a Cosenza

Si registra un nuovo decesso per le complicanze da coronavirus nei reparti dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. Ha perso la vita V.P. di 87 anni, uno degli ospiti della casa di riposo Santa Maria di Bocchigliero in cura nel capoluogo bruzio.

Ore 7.30 - Dimesso il sindacalista di Cosenza

Dimesso e guarito il sindacalista Uil ricoverato. Un carabiniere è stato invece trasferito al Mater Domini di Catanzaro. QUI la situazionde della provincia di Cosenza comune per comune.

4 aprile

Ore 17.30 - Test rapidi a Belvedere

È cominciata così la prima giornata di screening collettivo a Belvedere Marittimo, tra le prime città in Italia e in Calabria ad acquistare i kit dei test rapidi per la diagnosi del Covid 19.



3 aprile

Ore 11 - Oriolo, positivi assessore e tre consiglieri

Salgono a sei le persone positive al coronavirus ad comune Oriolo dichiarato "zona rossa" dalla Regione. Dopo i primi due casi, tra cui il sindaco della cittadina dell'Alto Jonio cosentino, Simona Colotta, sono risultati positivi anche un assessore e tre consiglieri comunali.

1 aprile

Ore 23.30 - Anche il comune di Oriolo diventa zona rossa

Alto rischio di diffusione del contagio ad Oriolo dopo il ricovero del sindaco Simona Colotta. La presidente della Regione Jole Santelli blinda il piccolo borgo affacciato sull'alto Jonio cosentino.

Ore 18.30 - Muore anziano a Rogliano

Si è spento nel centro Covid allestito al Santa Barbara di Rogliano V.P. di 95 anni, ricoverato dallo scorso 25 marzo proveniente dalla casa di riposo Santa Maria di Bocchigliero.

Ore 12.10 – Amministratrice cosentina positiva al coronavirus

Un’altra amministratrice di un comune cosentino, positiva ai test per il coronavirus. Sottoposti a tamponi anche altri membri dell’amministrazione comunale.

30 marzo

Ore 21 – Primo contagio a Tortora

Primo caso di coronavirus a Tortora. Si tratta di una residente che lavora come un'infermiera nella clinica privata di Belvedere Marittimo, l'istituto Ninetta Rosano Tirrenia Hospital Srl, meglio nota come la clinica Tricarico.

Ore 15.40 - Primo caso a Cassano

Aumentano i contagi da Covid-19 in provincia di Cosenza. Anche a Cassano allo Jonio il dato relativo al primo positivo al coronavirusè stato comunicato dal sindaco Gianni Papasso.

28 marzo

Ore 13:00 – Nove carabinieri positivi a Rogliano

Si aggrava la situazione nella Valle del Savuto. Dopo la notizia del tampone positivo e del conseguente ricovero per il sindaco di Carpanzano, Giuseppe Vigliaturo, si apprende che nove carabinieri della compagnia di Rogliano hanno contratto il coronavirus.

Ore 12:00 – Ancora una vittima

Si è spenta nel centro Covid di Rogliano un'anziana di 98 anni, positiva al coronavirus. Si tratta della nona vittima in provincia di Cosenza.

Ore 8:40 – Positivo un altro sindaco

Dopo il caso di Giovanni Altomare, c’è un altro sindaco costretto al ricovero a causa del coronavirus. Si tratta di Giuseppe Vigliaturo, alla guida dell’amministrazione di Carpanzano.