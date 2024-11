Tutti negativi i 57 tamponi effettuati dalla task force dell'Asp di Cosenza alle persone entrate in contatto negli ultimi giorni con il nucleo familiare di origini senegalesi e invece ha contratto l'infezione da Covid-19. Restano quindi 9, al momento, i casi acclarati nel capoluogo bruzio.



Come si ricorderà, la presenza del focolaio è emersa grazie allo screening effetuato su una bimna di 4 anni all'ospedale dell'Annunziata, dove la piccola avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico. Dopo aver accertato che aveva contratto il coronavirus le ricerche si sono estese ai congiunti, anche loro positivi. Sono tutti asontomatici e in quarantena.



Intanto con l'ausilio di un ambulatorio mobile l'Asp sta continuando le attività di monitoraggio effettuando il tampone rinofaringeo anche su altri soggetti ritenuti a rischio in particolare per chi proviene da fuori regione. Le attività di prelievo sono concentrate nell'area del centro sanitario di Serra Spiga.