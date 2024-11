Si allarga ancora il focolaio da coronavirus emerso nei giorni scorsi in provincia di Cosenza. Gli esiti degli ultimi tamponi effettuati dalla task force dell’Asp di Cosenza hanno messo in evidenza la presenza di altri sei casi di Covid-19, sempre connessi ai primi nove già identificati. Secondo quanto si è appreso, anche queste persone – tra cui un minore – appartengono alla comunità senegalese da anni residente stabilmente nel Cosentino, nella vicina Castrolibero.

L’opera di tracciamento messa in atto dai sanitari, ha consentito di individuare il paziente zero, ovvero la persona infetta da cui è partito il principio di epidemia. Fonti vicine all’Asp riferiscono che si tratta di un uomo recentemente rientrato proprio dal continente africano. Tutti i soggetti sono in quarantena e non presentano sintomi.