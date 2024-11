Crescono di giorno in giorno il numero delle persone risultate positive al tampone del coronavirus anche nella proincia di Crotone. Alcuni sono ricoverati all'ospedale Pugliese di Catanzaro, altri si trovano in quarantena nelle proprie abitazioni.

22 marzo

Ore 9.00 - Altri 11 casi

Nuovi 11 casi nella provincia di Crotone. Sale a 61 il bilancio dei contagiati nella provincia pitagorica.

21 marzo

Ore 14.40 - La Regione chiude Cutro

La Regione Calabria chiude Cutro, centro del Crotonese. L’ordinanza della governatrice Santelli vieta l’accesso nel territorio comunale se non per validi motivi. Dopo Montebello e San Lucido, è la terza zona rossa della Calabria.

Ore 8.30 - 14 contagi nell'area centrale della Calabria

Sono 14 i tamponi risultati positivi nell'area centrale della Calabria all'esito degli esami eseguiti questa notte nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Di questi, 4 sono risultati positivi nella provincia di Catanzaro, 5 nella provincia di Crotone e 5 nella provincia di Vibo Valentia.

20 marzo

Ore 10:00 - 6 nuovi casi

Nella provincia di Catanzaro risultano 7 nuovi casi di persone affette da Covid-19, per un totale di 34 sino ad oggi; nella provincia di Crotone sono 6, per complessivi 45.

19 marzo

Ore 14.30 –Terzo morto in Calabria

Sale a tre il numero dei morti per coronavirus in Calabria. Un uomo è deceduto questa mattina nel reparto Covid-19 dell’ospedale civile San Giovanni di Dio, dove era giunto nel pomeriggio di ieri in condizioni critiche.

Ore 13.05 - Chiuso il Lungomare

Il commissario straordinario del Comune di Crotone, Tiziana Costantino, ha disposto il divieto di percorre a piedi il lungomare della città, nel tratto compreso tra l'incrocio di via Piroso e piazza Marinai d'Italia fino all'incrocio con via Poseidonia.

18 marzo

Ore 18.30 - Istituita l’unità di crisi

L’Asp di Crotone ha istituito una unità di crisi aziendale dedicata all’emergenza Covid 19, coordinata dal direttore sanitario Massimo D’Angelo. Inoltre sta definendo un piano operativo per l’ampliamento del reparto dedicato al Covid 19 e per l’allestimento di ulteriori posti di terapia intensiva.

Ore 17.20 - Il punto a Crotone

Il numero complessivo dei contagi è salito a 21, dei quali 4 ricoverati all'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, 4 al Pugliese di Catanzaro e 13 in isolamento domiciliare. Il numero dei soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria domiciliare è pari a 328.