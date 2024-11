Da ben 27 giorni in provincia di Crotone non si registra alcun nuovo contagio da coronavirus. È seconda solo alla provincia di Trapani dove è da 28 giorni che il conteggio dei nuovi casi positivi è fermo a zero.

È quanto emerge da un’elaborazione fatta da Il Sole 24 ore sui dati della Protezione civile. Sono proprio 28 i giorni dopo i quali, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, si può dichiarare finita una pandemia, ossia un periodo equivalente a due cicli di incubazione in cui non sia rilevato nessun nuovo caso positivo.

La situazione non è male anche per il resto della Calabria: il bollettino regionale per 4 giorni non ha riportato alcun nuovo caso. Solo oggi uno in più. Per quanto riguarda la situazione nelle varie province fino a ieri, secondo la mappa de Il Sole 24 ore a Vibo Valentia sono 10 i giorni con zero contagi, a Reggio Calabria 6, a Cosenza 6 e a Catanzaro 4.

Si tratta, però, certamente di dati relativi ai tamponi effettuati ed eventuali casi asintomatici non testati potrebbero cambiare le carte in tavola. Dunque pronti a dire addio al Covid-19 sì, ma tenendo sempre alta la guardia.